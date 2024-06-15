Аграфена Никитина 1761 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиАграфена Никитина

Аграфена Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1771 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марк Николаевич

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
09.05.1784

Сын: Исай Марков

Отец ребёнка: Марк Николаевич

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Трофим Марков

Отец ребёнка: Марк Николаевич

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.