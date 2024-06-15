Аграфена Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Марк Николаевич
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.05.1784
Сын: Исай Марков
Отец ребёнка: Марк Николаевич
Рождение ребёнка
1799
Сын: Трофим Марков
Отец ребёнка: Марк Николаевич
Смерть
Неизвестно