Дорохов Петр
Место рожденияНе указано
Дата рождения1928
Дата смерти1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.05.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дорохова Клавдия
г. Чарджоу , Туркменской ССР
Рождение ребёнка
01.11.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дорохова Клавдия
г. Чарджоу , Туркменской ССР
Смерть
1986
г. Чарджоу , Туркменской ССР