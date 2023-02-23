Дорохов Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорохов Петр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

1986

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.05.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дорохова Клавдия

г. Чарджоу , Туркменской ССР
Рождение ребёнка
01.11.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дорохова Клавдия

г. Чарджоу , Туркменской ССР
Смерть
1986
г. Чарджоу , Туркменской ССР
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