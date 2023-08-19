(Станкевич) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Станкевич) Ольга

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Место рождения

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край

Дата рождения

05.01.1961

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
05.01.1986

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: не указан

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край