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(Станкевич) Ольга
(Станкевич) Ольга
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Место рождения
Краснодар
, город Краснодар, Краснодарский край
Дата рождения
05.01.1961
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
(Алексеенко) Анастасия
1986 г.р.
Добавил:
ГМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Краснодар
, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
05.01.1986
Дочь:
Анастасия
Отец ребёнка: не указан
Краснодар
, город Краснодар, Краснодарский край
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