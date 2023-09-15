Ромахов Трофим Савельевич
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Ромахов Савелий Михайлович
Мать: не указана
Бракосочетание
1823
Жена: Ромахова Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
1824
Мать ребёнка: Ромахова Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
1826
Мать ребёнка: Ромахова Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Ромахова Лукерья Трофимовна
Мать ребёнка: Ромахова Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Ромахова Афимья Трофимовна
Мать ребёнка: Ромахова Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
1834
Сын: Ромахов Григорий Трофимович
Мать ребёнка: Ромахова Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Ромахова Аксинья Трофимовна
Мать ребёнка: Ромахова Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Ромахова Евдокия Трофимовна
Мать ребёнка: Ромахова Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Ромахова Александра Трофимовна
Мать ребёнка: Ромахова Марфа Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно