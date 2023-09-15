Ромахов Трофим Савельевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРомахов Трофим Савельевич

Ромахов Трофим Савельевич

Место рождения

Капустин Яр, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Ромахов Савелий Михайлович

Мать: не указана

Капустин Яр, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
1823

Жена: Ромахова Марфа Ивановна

Капустин Яр, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Ромахов Минай Трофимович

Мать ребёнка: Ромахова Марфа Ивановна

Капустин Яр, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Ромахов Фёдор Трофимович

Мать ребёнка: Ромахова Марфа Ивановна

Капустин Яр, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Ромахова Лукерья Трофимовна

Мать ребёнка: Ромахова Марфа Ивановна

Капустин Яр, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Ромахова Афимья Трофимовна

Мать ребёнка: Ромахова Марфа Ивановна

Капустин Яр, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Ромахов Григорий Трофимович

Мать ребёнка: Ромахова Марфа Ивановна

Капустин Яр, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Ромахова Аксинья Трофимовна

Мать ребёнка: Ромахова Марфа Ивановна

Капустин Яр, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Ромахова Евдокия Трофимовна

Мать ребёнка: Ромахова Марфа Ивановна

Капустин Яр, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Ромахова Александра Трофимовна

Мать ребёнка: Ромахова Марфа Ивановна

Капустин Яр, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Место жительства
Неизвестно
Капустин Яр, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close