Блохин Алексей Александров
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1853
Мать ребёнка: Блохина Салманида Павлова
Рождение ребёнка
1858
Мать ребёнка: Блохина Салманида Павлова
Рождение ребёнка
1862
Дочь: (Блохина) Федора Алексеева
Мать ребёнка: Блохина Салманида Павлова
Смерть
Неизвестно