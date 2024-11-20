Блохин Алексей Александров 1831 — найти родственников по фамилии на Familio
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Блохин Алексей Александров

Место рождения

Каймары, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Каймары, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1853

Сын: Блохин Дмитрий Алексеев

Мать ребёнка: Блохина Салманида Павлова

Каймары, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1858

Сын: Блохин Федор Алексеев

Мать ребёнка: Блохина Салманида Павлова

Каймары, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1862

Дочь: (Блохина) Федора Алексеева

Мать ребёнка: Блохина Салманида Павлова

Каймары, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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