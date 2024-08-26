Попова Афанасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова Афанасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1829 г.р.

Дети

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Дмитрий Семенович

Рождение ребёнка
Около 1864

Сын: Попов Григорий Дмитриевич

Отец ребёнка: Попов Дмитрий Семенович

Васильевская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1867

Сын: Попов Дмитрий Дмитриевич

Отец ребёнка: Попов Дмитрий Семенович

Васильевская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
Васильевская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

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