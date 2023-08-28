Руднева Фекла Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1880
Отец ребёнка: Руднев Федор Борисов
Рождение ребёнка
?.02.1886
Дочь: Анастасия Федотова
Отец ребёнка: Руднев Федор Борисов
Рождение ребёнка
05.11.1887
Дочь: Неонила Федотова
Отец ребёнка: Руднев Федор Борисов
Рождение ребёнка
17.05.1889
Сын: Руднев Петр Федотов
Отец ребёнка: Руднев Федор Борисов
Рождение ребёнка
02.11.1891
Дочь: Чурсина Зеновия Федотова
Отец ребёнка: Руднев Федор Борисов
Рождение ребёнка
28.06.1898
Сын: Руднев Павел Федотов
Отец ребёнка: Руднев Федор Борисов
Смерть
Неизвестно