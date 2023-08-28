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Руднева Фекла Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1880

Сын: Руднев Георгий Федотов

Отец ребёнка: Руднев Федор Борисов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
?.02.1886

Дочь: Анастасия Федотова

Отец ребёнка: Руднев Федор Борисов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
05.11.1887

Дочь: Неонила Федотова

Отец ребёнка: Руднев Федор Борисов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
17.05.1889

Сын: Руднев Петр Федотов

Отец ребёнка: Руднев Федор Борисов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
02.11.1891

Дочь: Чурсина Зеновия Федотова

Отец ребёнка: Руднев Федор Борисов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
28.06.1898

Сын: Руднев Павел Федотов

Отец ребёнка: Руднев Федор Борисов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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