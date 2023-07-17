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Руслан Анатольевич
Руслан Анатольевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Анатолий
Мать
Канашева Галина Геннадьевна
1955 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Анатолий
Мать:
Канашева Галина Геннадьевна
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