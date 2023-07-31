Голубцова (Голубцова) Авдотья Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубцова (Голубцова) Авдотья Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Голубцова Никита

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1760

Дочь: Башкирцева Прасковья Кондратьевна

Отец ребёнка: Голубцов Кондратий Фадеевич

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно