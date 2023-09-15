Хохлов Дмитрий Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения19.10.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1888
Крещение
20.10.1888
Хитровщина, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Восприемники: Села Хитровщины бывший дворовый графа Толстого Иван Гаврилович Лебедев и деревни Марчуги крестьянина собственника Омеона? Алексеева Романова жена Мария Иосифова
Смерть
Неизвестно