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Хохлов Дмитрий Афанасьевич

Место рождения

Ковалевка, Кимовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

19.10.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1888

Отец: Хохлов Афанасий Гаврилович

Мать: Хохлова Матрона Трифоновна Исидоровна?

Ковалевка, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Крещение
20.10.1888
Хитровщина, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Восприемники: Села Хитровщины бывший дворовый графа Толстого Иван Гаврилович Лебедев и деревни Марчуги крестьянина собственника Омеона? Алексеева Романова жена Мария Иосифова
Смерть
Неизвестно
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