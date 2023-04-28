Романов Василий Степанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРоманов Василий Степанов

Романов Василий Степанов

Место рождения

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

25.07.1861 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1861 ст.

Отец: Романов Стефан Иванов

Мать: Романова Агафия Стефанова

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
170-9-749 (ГАТО, г. Томск). Лист 580 на ФС (лист 329 оборот и 330 в книге). д. Осколково Степан Иванов Романов и жена Агафия Степанова родился сын Василий 25.07.1861г. https://www.familysearch.org/a... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close