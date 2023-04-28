Романов Василий Степанов
Место рождения
Дата рождения25.07.1861 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1861 ст.
Отец: Романов Стефан Иванов
170-9-749 (ГАТО, г. Томск). Лист 580 на ФС (лист 329 оборот и 330 в книге). д. Осколково Степан Иванов Романов и жена Агафия Степанова родился сын Василий 25.07.1861г. https://www.familysearch.org/a... Показать все
Смерть
Неизвестно