неизвa (Амелунг) Нина Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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неизвa (Амелунг) Нина Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1857 г.р.

Мать

1860 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Амелунг Константин (Robert Nikolai)

Мать: Amelung Helene Anna

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