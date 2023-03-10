Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
неизвa (Амелунг) Нина Константиновна
неизвa (Амелунг) Нина Константиновна
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Амелунг Константин (Robert Nikolai)
1857 г.р.
Мать
Amelung (Molas) Helene Anna
1860 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НО
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Амелунг Константин (Robert Nikolai)
Мать:
Amelung Helene Anna
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия