Карлова Пелагея Васильева (Петрова)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смерти03.07.1885
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.03.1877
Сын: Карлов Феодорит Димитриев
Отец ребёнка: Карлов Димитрий Никитин
Рождение ребёнка
17.03.1885
Отец ребёнка: Карлов Димитрий Никитин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.07.1885
Причина смерти: натурально