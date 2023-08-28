Карлова Пелагея Васильева (Петрова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карлова Пелагея Васильева (Петрова)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

03.07.1885

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1848 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.03.1877

Сын: Карлов Феодорит Димитриев

Отец ребёнка: Карлов Димитрий Никитин

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
17.03.1885

Сын: Карлов Алексей Димитриев

Отец ребёнка: Карлов Димитрий Никитин

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карлов Димитрий Никитин

Смерть
03.07.1885
Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Причина смерти: натурально
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