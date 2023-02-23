Беляева Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБеляева Мария Ивановна

Беляева Мария Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Преснякова Пелагея Беляева

Отец ребёнка: Беляев Яков Авдеевич

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1866

Сын: Беляев Власий Яковлевич

Отец ребёнка: Беляев Яков Авдеевич

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.01.1872

Сын: Беляев Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Беляев Яков Авдеевич

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1877

Сын: Беляев Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Беляев Яков Авдеевич

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беляев Яков Авдеевич

Смерть
Неизвестно
Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close