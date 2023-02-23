Беляева Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Преснякова Пелагея Беляева
Отец ребёнка: Беляев Яков Авдеевич
Рождение ребёнка
1866
Отец ребёнка: Беляев Яков Авдеевич
Рождение ребёнка
21.01.1872
Отец ребёнка: Беляев Яков Авдеевич
Рождение ребёнка
1877
Отец ребёнка: Беляев Яков Авдеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Беляев Яков Авдеевич
Смерть
Неизвестно