Könönen (Moilanen) Maria Kallentytär — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Könönen (Moilanen) Maria Kallentytär

Место рождения

Anoniemi, ОПРЕДЕЛИТЬ

Дата рождения

29.06.1845

Дата смерти

31.05.1924

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1845

Отец: Moilanen Kalle

Мать: Moilanen Liisa Antintytär

Anoniemi, ОПРЕДЕЛИТЬ
Рождение ребёнка
06.03.1868

Сын: Könönen Tahvo Mikonpoika

Отец ребёнка: Könönen Mikko Pekanpoika

Рождение ребёнка
09.03.1871

Дочь: Könönen Liisa Mikontytär

Отец ребёнка: Könönen Mikko Pekanpoika

Pälkjärvi, Ristiselän tila, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
03.02.1874

Дочь: Könönen Anna Mikontytär

Отец ребёнка: Könönen Mikko Pekanpoika

Рождение ребёнка
25.06.1877

Сын: Könönen Aleksander Mikonpoika

Отец ребёнка: Könönen Mikko Pekanpoika

Рождение ребёнка
08.02.1880

Сын: Könönen Mikko Mikonpoika

Отец ребёнка: Könönen Mikko Pekanpoika

Anoniemi, ОПРЕДЕЛИТЬ
Рождение ребёнка
03.01.1883

Сын: Könönen Matti Mikonpoika

Отец ребёнка: Könönen Mikko Pekanpoika

Рождение ребёнка
09.09.1885

Сын: Könönen Tauno Mikonpoika

Отец ребёнка: Könönen Mikko Pekanpoika

Рождение ребёнка
05.05.1888

Сын: Könönen Eino Mikonpoika

Отец ребёнка: Könönen Mikko Pekanpoika

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Könönen Mikko Pekanpoika

Смерть
31.05.1924
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