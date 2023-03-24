Könönen (Moilanen) Maria Kallentytär
Место рожденияAnoniemi, ОПРЕДЕЛИТЬ
Дата рождения29.06.1845
Дата смерти31.05.1924
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1845
Отец: Moilanen Kalle
Anoniemi, ОПРЕДЕЛИТЬ
Рождение ребёнка
06.03.1868
Отец ребёнка: Könönen Mikko Pekanpoika
Рождение ребёнка
09.03.1871
Дочь: Könönen Liisa Mikontytär
Отец ребёнка: Könönen Mikko Pekanpoika
Pälkjärvi, Ristiselän tila, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
03.02.1874
Дочь: Könönen Anna Mikontytär
Отец ребёнка: Könönen Mikko Pekanpoika
Рождение ребёнка
25.06.1877
Сын: Könönen Aleksander Mikonpoika
Отец ребёнка: Könönen Mikko Pekanpoika
Рождение ребёнка
08.02.1880
Отец ребёнка: Könönen Mikko Pekanpoika
Anoniemi, ОПРЕДЕЛИТЬ
Рождение ребёнка
03.01.1883
Отец ребёнка: Könönen Mikko Pekanpoika
Рождение ребёнка
09.09.1885
Отец ребёнка: Könönen Mikko Pekanpoika
Рождение ребёнка
05.05.1888
Отец ребёнка: Könönen Mikko Pekanpoika
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.05.1924