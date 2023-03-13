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Блиновъ Оксинья
Блиновъ Оксинья
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1780
Дата смерти
1783
Пол
Женский
Отец
Блиновъ Иванъ
1742 г.р.
Мать
Блинова Маланья Иванова
1744 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец:
Блиновъ Иванъ
Мать:
Блинова Маланья Иванова
Смерть
1783
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