Блиновъ Оксинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блиновъ Оксинья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

1783

Пол

Женский

Отец

1742 г.р.

Мать

1744 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Блиновъ Иванъ

Мать: Блинова Маланья Иванова

Смерть
1783
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