(Комаровка) (из Барановки?) Васса?- Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Никашкин Св Во 7.02.1940 Иван (Николай) Прокофьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно