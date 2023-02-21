Куракина (Молчанова) Акулина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Молчанов Федор Матвеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Куракин Осип Семенович
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Куракин Осип Семенович
Рождение ребёнка
1839
Сын: Куракин Сильвестр Осипович
Отец ребёнка: Куракин Осип Семенович
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Куракин Осип Семенович
Рождение ребёнка
1849
Сын: Куракин Спиридон Осипович
Отец ребёнка: Куракин Осип Семенович
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Куракин Осип Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
д. Афанасово
Смерть
Неизвестно