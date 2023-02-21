Куракина (Молчанова) Акулина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куракина (Молчанова) Акулина Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Молчанов Федор Матвеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Сын: Куракин Николай Осипович

Отец ребёнка: Куракин Осип Семенович

Рождение ребёнка
1834

Сын: Куракин Михаил Осипович

Отец ребёнка: Куракин Осип Семенович

Рождение ребёнка
1839

Сын: Куракин Сильвестр Осипович

Отец ребёнка: Куракин Осип Семенович

Рождение ребёнка
1843

Сын: Куракин Осип Осипович

Отец ребёнка: Куракин Осип Семенович

Рождение ребёнка
1849

Сын: Куракин Спиридон Осипович

Отец ребёнка: Куракин Осип Семенович

Рождение ребёнка
1856

Сын: Куракин Иван Осипович

Отец ребёнка: Куракин Осип Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куракин Осип Семенович

Работа или профессия
Неизвестно
д. Афанасово
Смерть
Неизвестно
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