Голова Мавра Дмитрева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1755
Сын: Головъ Архипъ
Отец ребёнка: Головъ Ларионъ
Умай, Вадский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1761
Сын: Головъ Степанъ
Отец ребёнка: Головъ Ларионъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Головъ Ларионъ