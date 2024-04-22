Лазарева (Ермолова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лазарева (Ермолова) Мария Ивановна

Место рождения

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

26.07.1923

Дата смерти

05.03.1975

Пол

Женский

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1923

Отец: Ермолов Иван Фёдорович

Мать: Ермолова Прасковья Дмитриевна

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.12.1940

Сын: Лазарев Валентин Петрович

Отец ребёнка: Лазарев Пётр Григорьевич

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
14.10.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лазарев Пётр Григорьевич

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
16.05.1955

Дочь: Валентина Петровна

Отец ребёнка: Лазарев Пётр Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лазарев Пётр Григорьевич

Смерть
05.03.1975
Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
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