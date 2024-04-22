Лазарева (Ермолова) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения26.07.1923
Дата смерти05.03.1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1923
Рождение ребёнка
01.12.1940
Сын: Лазарев Валентин Петрович
Отец ребёнка: Лазарев Пётр Григорьевич
Рождение ребёнка
14.10.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лазарев Пётр Григорьевич
Рождение ребёнка
16.05.1955
Дочь: Валентина Петровна
Отец ребёнка: Лазарев Пётр Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.03.1975