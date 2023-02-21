Чернов Алексей Максимович
Место рожденияРТ Алексеевский район сКараваево
Дата рождения10.10.1933
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1933
Отец: Чернов Максим Данилович
Мать: скрыто настройками приватности
РТ Алексеевский район сКараваево
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергей Алексеевич
Мать ребёнка: Чернова Валентина Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чернова Любовь Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно