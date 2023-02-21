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Чернов Алексей Максимович

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Место рождения

РТ Алексеевский район сКараваево

Дата рождения

10.10.1933

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1933

Отец: Чернов Максим Данилович

Мать: скрыто настройками приватности

РТ Алексеевский район сКараваево
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Чернова Валентина Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернова Валентина Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернов Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернов Борис Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чернова Любовь Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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