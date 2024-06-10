Бубенщиков Прокопий Севастьянов
Место рождения
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Бубенщиков Севастьян Степанов
Мать: Марья Артемьева
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Климова (Бубенщикова) Матрена Прокопьева
Мать ребёнка: Бубенщикова Авдотья Терентьева
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Бубенщикова (Бубенщикова) Анна Прокопьева
Мать ребёнка: Бубенщикова Авдотья Терентьева
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Бубенщикова (Бубенщикова) Анна Прокопьева
Мать ребёнка: Бубенщикова Авдотья Терентьева
Рождение ребёнка
1831
Сын: Бубенщиков Калина Прокопьев
Мать ребёнка: Бубенщикова Авдотья Терентьева
Рождение ребёнка
1832
Сын: Бубенщиков Федор Прокопьев
Мать ребёнка: Бубенщикова Авдотья Терентьева
Смерть
Неизвестно