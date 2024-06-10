Бубенщиков Прокопий Севастьянов 1796 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бубенщиков Прокопий Севастьянов

Место рождения

Колькуль, Тюкалинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Бубенщиков Севастьян Степанов

Мать: Марья Артемьева

Колькуль, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Климова (Бубенщикова) Матрена Прокопьева

Мать ребёнка: Бубенщикова Авдотья Терентьева

Колькуль, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Бубенщикова (Бубенщикова) Анна Прокопьева

Мать ребёнка: Бубенщикова Авдотья Терентьева

Колькуль, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Бубенщикова (Бубенщикова) Анна Прокопьева

Мать ребёнка: Бубенщикова Авдотья Терентьева

Колькуль, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Бубенщиков Калина Прокопьев

Мать ребёнка: Бубенщикова Авдотья Терентьева

Колькуль, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Бубенщиков Федор Прокопьев

Мать ребёнка: Бубенщикова Авдотья Терентьева

Колькуль, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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