Чуракова (Вотякова) Ирина Стефанова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
12.02.1823
Рождение ребёнка
30.07.1825
Сын: Вотяков Сила Овдiев
Отец ребёнка: Вотяков Овдiй Константинов
Рождение ребёнка
12.10.1826
Сын: Вотяков Логин Овдiев
Отец ребёнка: Вотяков Овдiй Константинов
Рождение ребёнка
02.09.1829
Дочь: Елисавета Овдiева
Отец ребёнка: Вотяков Овдiй Константинов
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Вотякова Лукiя Овдiева
Отец ребёнка: Вотяков Овдiй Константинов
Рождение ребёнка
23.09.1832
Сын: Вотяков Иван Овдiев
Отец ребёнка: Вотяков Овдiй Константинов
Рождение ребёнка
28.08.1833
Дочь: Елисавета Овдiева
Отец ребёнка: Вотяков Овдiй Константинов
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Вотяков Овдiй Константинов
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Ульянiя Овдiева
Отец ребёнка: Вотяков Овдiй Константинов
Рождение ребёнка
26.06.1846
Сын: Вотяков Петр Овдiев
Отец ребёнка: Вотяков Овдiй Константинов
Смерть
Неизвестно