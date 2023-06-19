Чуракова (Вотякова) Ирина Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чуракова (Вотякова) Ирина Стефанова

Место рождения

Сиверуха, Сарапульский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1799 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Сиверуха, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
12.02.1823

Муж: Вотяков Овдiй Константинов

Рождение ребёнка
30.07.1825

Сын: Вотяков Сила Овдiев

Отец ребёнка: Вотяков Овдiй Константинов

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
12.10.1826

Сын: Вотяков Логин Овдiев

Отец ребёнка: Вотяков Овдiй Константинов

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
02.09.1829

Дочь: Елисавета Овдiева

Отец ребёнка: Вотяков Овдiй Константинов

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Вотякова Лукiя Овдiева

Отец ребёнка: Вотяков Овдiй Константинов

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
23.09.1832

Сын: Вотяков Иван Овдiев

Отец ребёнка: Вотяков Овдiй Константинов

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
28.08.1833

Дочь: Елисавета Овдiева

Отец ребёнка: Вотяков Овдiй Константинов

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1838

Сын: Вотяков Аверкiй Овдiев

Отец ребёнка: Вотяков Овдiй Константинов

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Ульянiя Овдiева

Отец ребёнка: Вотяков Овдiй Константинов

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
26.06.1846

Сын: Вотяков Петр Овдiев

Отец ребёнка: Вотяков Овдiй Константинов

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно