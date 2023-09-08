Книпер (Книпер) Katharina Eleonora — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Книпер (Книпер) Katharina Eleonora

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1750

Пол

Женский

Отец

1703 г.р.

Мать

1714 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

БЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1750

Отец: Книпер Павел Яковлевич

Мать: Книпер Gertrude

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