Чураков Флегонт Моисеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чураков Флегонт Моисеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Чураков Моисей Иосифович

Мать: Чуракова Мария Назарова

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Параскева Флегонтова

Мать ребёнка: Чуракова Татьяна Трифонова

Рождение ребёнка
1845

Сын: Чураков Прокопий Флегонтов

Мать ребёнка: Чуракова Татьяна Трифонова

Рождение ребёнка
1848

Сын: Чураков Игнаий Флегонтов

Мать ребёнка: Чуракова Татьяна Трифонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чуракова Татьяна Трифонова

Смерть
Неизвестно
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