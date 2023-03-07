Чураков Флегонт Моисеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Чураков Моисей Иосифович
Мать: Чуракова Мария Назарова
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Параскева Флегонтова
Мать ребёнка: Чуракова Татьяна Трифонова
Рождение ребёнка
1845
Сын: Чураков Прокопий Флегонтов
Мать ребёнка: Чуракова Татьяна Трифонова
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Чуракова Татьяна Трифонова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно