(Nissinen) Aina Matintytär — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Nissinen) Aina Matintytär

Место рождения

Saarivaara/Sarivara, Korpiselkä, Viipurin lääni (Выборгская губ.), Великое княжество Финляндское, Российская Империя

Дата рождения

14.11.1905

Дата смерти

26.04.1908

Пол

Женский

Отец

1865 г.р.

Мать

1864 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1905

Отец: Nissinen Matti Tahvonpoika

Мать: Maria Tahvontytär

Saarivaara/Sarivara, Korpiselkä, Viipurin lääni (Выборгская губ.), Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Смерть
26.04.1908
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