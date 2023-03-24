(Nissinen) Aina Matintytär
Место рожденияSaarivaara/Sarivara, Korpiselkä, Viipurin lääni (Выборгская губ.), Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Дата рождения14.11.1905
Дата смерти26.04.1908
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1905
Отец: Nissinen Matti Tahvonpoika
Мать: Maria Tahvontytär
Saarivaara/Sarivara, Korpiselkä, Viipurin lääni (Выборгская губ.), Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Смерть
26.04.1908