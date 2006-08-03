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Меркосян Мария Гагиковна
Меркосян Мария Гагиковна
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Место рождения
Дзержинск
, город Дзержинск, Нижегородская область
Дата рождения
03.08.2006
Пол
Женский
Отец
Меркосян Гагик Гевондович
1961 г.р.
Мать
Данилова Наталия Юрьевна
1967 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.2006
Отец:
Меркосян Гагик Гевондович
Мать:
Данилова Наталия Юрьевна
Дзержинск
, город Дзержинск, Нижегородская область
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