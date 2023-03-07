Верещагина Ксения Малеева
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Малеев Герман
Мать: ?
Бракосочетание
08.10.1901
Рождение ребёнка
18.09.1902
Сын: Верещагин Дмитрий Сергеевич
Отец ребёнка: Верещагин Сергей Григорьевич
Рождение ребёнка
01.08.1904
Дочь: Евдокия Сергеевна
Отец ребёнка: Верещагин Сергей Григорьевич
Смерть
Неизвестно