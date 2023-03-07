Верещагина Ксения Малеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВерещагина Ксения Малеева

Верещагина Ксения Малеева

avatar

Место рождения

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Малеев Герман

Мать: ?

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
08.10.1901

Муж: Верещагин Сергей Григорьевич

Рождение ребёнка
18.09.1902

Сын: Верещагин Дмитрий Сергеевич

Отец ребёнка: Верещагин Сергей Григорьевич

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.08.1904

Дочь: Евдокия Сергеевна

Отец ребёнка: Верещагин Сергей Григорьевич

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close