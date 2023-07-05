Подгорнова Зинаида Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подгорнова Зинаида Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.10.1952

Сын: Подгорнов Юрий Александрович

Отец ребёнка: Подгорнов Александр Александрович

Маслозавод, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подгорнов Александр Александрович

Отец ребёнка: Подгорнов Александр Александрович

Смерть
Неизвестно