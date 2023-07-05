Подгорнова Зинаида Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.10.1952
Сын: Подгорнов Юрий Александрович
Отец ребёнка: Подгорнов Александр Александрович
Маслозавод, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Подгорнов Александр Александрович
Отец ребёнка: Подгорнов Александр Александрович
Смерть
Неизвестно