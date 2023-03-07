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Пестрякова Екатерина Атласова

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Место рождения

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

15.11.1914

Дата смерти

06.04.1982

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1914

Отец: Атласов Фрол Егорович

Мать: Атласова Мария Григорьевна

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.11.1938

Сын: Романов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Романов Иван Андреевич

Село Самайкино , Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.09.1940

Сын: Романов Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Романов Иван Андреевич

Село Самайкино , Ульяновская область
Смерть
06.04.1982
Сызрань , Самарская область
Причина смерти: тромбоз легочной артерии
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