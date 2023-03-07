Пестрякова Екатерина Атласова
Место рождения
Дата рождения15.11.1914
Дата смерти06.04.1982
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1914
Отец: Атласов Фрол Егорович
Рождение ребёнка
22.11.1938
Отец ребёнка: Романов Иван Андреевич
Село Самайкино , Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.09.1940
Сын: Романов Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Романов Иван Андреевич
Село Самайкино , Ульяновская область
Смерть
06.04.1982
Сызрань , Самарская область
Причина смерти: тромбоз легочной артерии