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Макшанцев Василий Егорович

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1815

Дата смерти

09.11.1873

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Филатова Елизавета Макшанцева

Мать ребёнка: не указана

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Макшанцев (дворянин) Николай Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Работа или профессия
Неизвестно
Коллежский асессор
Смерть
09.11.1873
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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