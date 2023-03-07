Макшанцев Василий Егорович
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смерти09.11.1873
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Филатова Елизавета Макшанцева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1870
Сын: Макшанцев (дворянин) Николай Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Коллежский асессор
Смерть
09.11.1873