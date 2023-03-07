Калинкина Татьяна Евсеева?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1770
Дата смерти13.11.1803 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1791
Отец ребёнка: Калинкин Игнатий (ст) (Павлов)
Рождение ребёнка
04.07.1792 ст.
Дочь: Марфа Игнатьева
Отец ребёнка: Калинкин Игнатий (ст) (Павлов)
Рождение ребёнка
06.12.1793 ст.
Сын: Николай Игнатьев
Отец ребёнка: Калинкин Игнатий (ст) (Павлов)
Рождение ребёнка
Около 1795
Сын: Ефим Игнатьев
Отец ребёнка: Калинкин Игнатий (ст) (Павлов)
Рождение ребёнка
23.02.1803 ст.
Отец ребёнка: Калинкин Игнатий (ст) (Павлов)
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
13.11.1803 ст.