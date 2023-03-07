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Калинкина Татьяна Евсеева?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

13.11.1803 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1758 и 1764 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Калинкин Данила Игнатьев

Отец ребёнка: Калинкин Игнатий (ст) (Павлов)

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.07.1792 ст.

Дочь: Марфа Игнатьева

Отец ребёнка: Калинкин Игнатий (ст) (Павлов)

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.12.1793 ст.

Сын: Николай Игнатьев

Отец ребёнка: Калинкин Игнатий (ст) (Павлов)

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Ефим Игнатьев

Отец ребёнка: Калинкин Игнатий (ст) (Павлов)

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.02.1803 ст.

Сын: Егор (Георгий) Игнатьев

Отец ребёнка: Калинкин Игнатий (ст) (Павлов)

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калинкин Игнатий (ст) (Павлов)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Смерть
13.11.1803 ст.
Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
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