Кораблина Татьяна Кораблина
Место рождения
Дата рождения06.01.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1878
Бракосочетание
11.11.1896
Рождение ребёнка
10.12.1897
Рождение ребёнка
10.01.1900
Дочь: Анна Федоровна
Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Федор Александрович
Рождение ребёнка
02.04.1901
Рождение ребёнка
25.03.1902
Рождение ребёнка
11.01.1903
Дочь: Татьяна Федоровна
Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Федор Александрович
Рождение ребёнка
12.11.1903
Дочь: Екатерина Федоровна
Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Федор Александрович
Рождение ребёнка
07.12.1904
Сын: Кораблин (однодворец) Александр Федорович
Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Федор Александрович
Рождение ребёнка
09.02.1907
Дочь: Анна Федоровна
Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Федор Александрович
Рождение ребёнка
24.07.1910
Дочь: Мария Федоровна
Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Федор Александрович
Смерть
Неизвестно