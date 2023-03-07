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Кораблина Татьяна Кораблина

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Место рождения

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

06.01.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1878

Отец: Кораблин (однодворец) Алексей Михайлович

Мать: Кораблина (однодворка) Соломония Полынова

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
11.11.1896

Муж: Кораблин (однодворец) Федор Александрович

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.12.1897

Сын: Кораблин (однодворец) Василий Федорович

Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Федор Александрович

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.01.1900

Дочь: Анна Федоровна

Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Федор Александрович

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.04.1901

Сын: Кораблин (однодворец) Иван Федорович

Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Федор Александрович

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.03.1902

Сын: Кораблин (однодворец) Семен Федорович

Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Федор Александрович

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.01.1903

Дочь: Татьяна Федоровна

Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Федор Александрович

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.11.1903

Дочь: Екатерина Федоровна

Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Федор Александрович

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.12.1904

Сын: Кораблин (однодворец) Александр Федорович

Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Федор Александрович

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.02.1907

Дочь: Анна Федоровна

Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Федор Александрович

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.07.1910

Дочь: Мария Федоровна

Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Федор Александрович

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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