Землянкин Исидор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Землянкин Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.10.1885
Сын: Землянкин Пётр Исидорович
Мать ребёнка: Землянкина Мария Егоровна
Рождение ребёнка
13.09.1888
Сын: Землянкин Иван Исидорович
Мать ребёнка: Землянкина Мария Егоровна
Рождение ребёнка
10.02.1891
Сын: Землянкин Алексей Исидорович
Мать ребёнка: Землянкина Мария Егоровна
Рождение ребёнка
09.02.1893
Дочь: Евдокия Исидоровна
Мать ребёнка: Землянкина Мария Егоровна
Рождение ребёнка
06.08.1894
Сын: Землянкин Исидор Исидорович
Мать ребёнка: Землянкина Мария Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно