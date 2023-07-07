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Землянкин Исидор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Землянкин Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.10.1885

Сын: Землянкин Пётр Исидорович

Мать ребёнка: Землянкина Мария Егоровна

Рождение ребёнка
13.09.1888

Сын: Землянкин Иван Исидорович

Мать ребёнка: Землянкина Мария Егоровна

Рождение ребёнка
10.02.1891

Сын: Землянкин Алексей Исидорович

Мать ребёнка: Землянкина Мария Егоровна

Рождение ребёнка
09.02.1893

Дочь: Евдокия Исидоровна

Мать ребёнка: Землянкина Мария Егоровна

Рождение ребёнка
06.08.1894

Сын: Землянкин Исидор Исидорович

Мать ребёнка: Землянкина Мария Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Землянкина Мария Егоровна

Смерть
Неизвестно