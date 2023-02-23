Маланьин Афанасий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маланьин Афанасий Андреевич

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Место рождения

Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
12.10.1884

Сын: Маланьин Иван Афанасьевич

Мать ребёнка: Маланьина Наталья Елистратовна

Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маланьина Наталья Елистратовна

Смерть
Неизвестно
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