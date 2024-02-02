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Ковязина Елизавета Ивановна

Место рождения

починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт

Дата рождения

1749

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Ковязин Иван Васильевич

Мать: Ковязина Меланья Алексеевна

починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт
https://drive.google.com/file/d/1-j950B9PYkfX4QVa5SYDxvyWzlBxk6C0/view?usp=sharing
Смерть
Неизвестно
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