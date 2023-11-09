Марков Михаил Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смерти21.03.1888
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
29.10.1851
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Вишнякова Клавдия Михайловна
Мать ребёнка: Маркова Евдокия Дмитриевна
Kolomna, Moscow Oblast Russia
Рождение ребёнка
04.07.1855
Сын: Марков Константин Михайлович
Мать ребёнка: Маркова Евдокия Дмитриевна
Коломна, Московская губерния
Рождение ребёнка
09.10.1856
Сын: Марков Николай Михайлович
Мать ребёнка: Маркова Евдокия Дмитриевна
Kolomna, Moscow Oblast Russia
Рождение ребёнка
02.07.1859
Мать ребёнка: Маркова Евдокия Дмитриевна
Kolomna, Moscow Oblast Russia
Рождение ребёнка
15.01.1864
Мать ребёнка: Маркова Евдокия Дмитриевна
Kolomna, Moscow Oblast Russia
Рождение ребёнка
Около 1865
Сын: Марков Василий Михайлович
Мать ребёнка: Маркова Евдокия Дмитриевна
Kolomna, Moscow Oblast Russia
Рождение ребёнка
1887
Сын: Марков Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Маркова Евдокия Дмитриевна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
21.03.1888