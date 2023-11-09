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Марков Михаил Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

21.03.1888

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
29.10.1851

Жена: Маркова Евдокия Дмитриевна

Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Вишнякова Клавдия Михайловна

Мать ребёнка: Маркова Евдокия Дмитриевна

Kolomna, Moscow Oblast Russia
Рождение ребёнка
04.07.1855

Сын: Марков Константин Михайлович

Мать ребёнка: Маркова Евдокия Дмитриевна

Коломна, Московская губерния
Рождение ребёнка
09.10.1856

Сын: Марков Николай Михайлович

Мать ребёнка: Маркова Евдокия Дмитриевна

Kolomna, Moscow Oblast Russia
Рождение ребёнка
02.07.1859

Сын: Марков Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Маркова Евдокия Дмитриевна

Kolomna, Moscow Oblast Russia
Рождение ребёнка
15.01.1864

Сын: Марков Пётр Михайлович

Мать ребёнка: Маркова Евдокия Дмитриевна

Kolomna, Moscow Oblast Russia
Рождение ребёнка
Около 1865

Сын: Марков Василий Михайлович

Мать ребёнка: Маркова Евдокия Дмитриевна

Kolomna, Moscow Oblast Russia
Рождение ребёнка
1887

Сын: Марков Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Маркова Евдокия Дмитриевна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
21.03.1888
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