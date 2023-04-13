Иорин Петр Васильевич
Место рожденияс. Чухур-Юрт, Азербайджан
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иорин Василий Иванович
Мать: не указана
с. Чухур-Юрт, Азербайджан
Рождение ребёнка
1923
Мать ребёнка: не указана
с. Чухур-Юрт, Азербайджан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иорина Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юрина Анна Петровна
Мать ребёнка: не указана
с. Чухур-Юрт, Азербайджан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Капустина Екатерина Петровна
Мать ребёнка: не указана
с. Чухур-Юрт, Азербайджан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Безбабнова Мария Петровна
Мать ребёнка: не указана
с. Чухур-Юрт, Азербайджан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Петровна
Мать ребёнка: не указана
с. Чухур-Юрт, Азербайджан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Савельев Матрена Петровна
Мать ребёнка: не указана
с. Чухур-Юрт, Азербайджан
Смерть
Неизвестно
с. Чухур-Юрт, Азербайджан