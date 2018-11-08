Трубецкая (Голицына) Елизавета Владимировна
Место рожденияг. Москва, Российская Империя
Дата рождения08.11.1889
Дата смерти07.02.1943
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1889
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Москва, Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трубецкой Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Трубецкой Владимир Сергеевич
Бракосочетание
04.11.1912
Супруг(-а): Владимир Сергеевич князь Трубецкой
Рождение ребёнка
1913
Дочь: (Трубецкая) Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Трубецкой Владимир Сергеевич
г. Москва, Российская Империя
Рождение ребёнка
07.02.1915
Сын: Трубецкой Григорий Владимирович
Отец ребёнка: Трубецкой Владимир Сергеевич
г. Москва, Российская Империя
Рождение ребёнка
19.01.1917
Дочь: (Трубецкая) Варвара Владимировна
Отец ребёнка: Трубецкой Владимир Сергеевич
г. Москва
Рождение ребёнка
06.12.1918
Дочь: (Трубецкая) Александра Владимировна
Отец ребёнка: Трубецкой Владимир Сергеевич
г. Москва
Рождение ребёнка
04.07.1920
Сын: Трубецкой Андрей Владимирович
Отец ребёнка: Трубецкой Владимир Сергеевич
г. Москва
Рождение ребёнка
1922
Дочь: (Трубецкая) Ирина Владимировна
Отец ребёнка: Трубецкой Владимир Сергеевич
г. Москва
Рождение ребёнка
08.03.1924
Сын: Трубецкой Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Трубецкой Владимир Сергеевич
г. Москва, РСФСР, СССР
Смерть
07.02.1943
г. Москва, РСФСР, СССР