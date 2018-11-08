Трубецкая (Голицына) Елизавета Владимировна 08.11.1889 — найти родственников по фамилии на Familio
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Трубецкая (Голицына) Елизавета Владимировна

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Место рождения

г. Москва, Российская Империя

Дата рождения

08.11.1889

Дата смерти

07.02.1943

Пол

Женский

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1889

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Москва, Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трубецкой Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Трубецкой Владимир Сергеевич

Бракосочетание
04.11.1912

Муж: Трубецкой Владимир Сергеевич

Супруг(-а): Владимир Сергеевич князь Трубецкой
Рождение ребёнка
1913

Дочь: (Трубецкая) Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Трубецкой Владимир Сергеевич

г. Москва, Российская Империя
Рождение ребёнка
07.02.1915

Сын: Трубецкой Григорий Владимирович

Отец ребёнка: Трубецкой Владимир Сергеевич

г. Москва, Российская Империя
Рождение ребёнка
19.01.1917

Дочь: (Трубецкая) Варвара Владимировна

Отец ребёнка: Трубецкой Владимир Сергеевич

г. Москва
Рождение ребёнка
06.12.1918

Дочь: (Трубецкая) Александра Владимировна

Отец ребёнка: Трубецкой Владимир Сергеевич

г. Москва
Рождение ребёнка
04.07.1920

Сын: Трубецкой Андрей Владимирович

Отец ребёнка: Трубецкой Владимир Сергеевич

г. Москва
Рождение ребёнка
1922

Дочь: (Трубецкая) Ирина Владимировна

Отец ребёнка: Трубецкой Владимир Сергеевич

г. Москва
Рождение ребёнка
08.03.1924

Сын: Трубецкой Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Трубецкой Владимир Сергеевич

г. Москва, РСФСР, СССР
Смерть
07.02.1943
г. Москва, РСФСР, СССР

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