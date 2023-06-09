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Глушко Анна Анатольевна
Глушко Анна Анатольевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
29.09.1989
Пол
Женский
Отец
Глушко Анатолий Степанович
1952 г.р.
Мать
Васькова Екатерина Григорьевна
1946 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1989
Отец:
Глушко Анатолий Степанович
Мать:
Васькова Екатерина Григорьевна
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