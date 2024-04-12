Икрин Гордей Филиппов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИкрин Гордей Филиппов

Икрин Гордей Филиппов

avatar

Место рождения

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

04.01.1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1840

Отец: Икрин Филипп Андреев

Мать: Икрина Екатерина Иосифова

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Икрин Иван Гордеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1871

Дочь: Бучельникова Парасковья Гордеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1873

Дочь: Икрина (новопашина) Валерия Гордеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1879

Сын: Икрин Александр Гордеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close