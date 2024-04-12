Икрин Гордей Филиппов
Место рождения
Дата рождения04.01.1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1840
Отец: Икрин Филипп Андреев
Рождение ребёнка
Около 1870
Сын: Икрин Иван Гордеевич
Рождение ребёнка
Около 1871
Дочь: Бучельникова Парасковья Гордеевна
Рождение ребёнка
Около 1873
Дочь: Икрина (новопашина) Валерия Гордеевна
Рождение ребёнка
Около 1879
Сын: Икрин Александр Гордеевич
Смерть
Неизвестно