Соинский Гецель Лейзеров
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Соинский Лейзер Гецов
Мать: Соинская неизвестно
Рождение ребёнка
30.04.1909
Дочь: Соинская Мария Гецелева
Мать ребёнка: Соинская Сарра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Соинская Сарра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соинская Сарра
Смерть
Неизвестно