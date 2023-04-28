Соинский Гецель Лейзеров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соинский Гецель Лейзеров

Место рождения

Кадино, Монастырщинский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Соинский Лейзер Гецов

Мать: Соинская неизвестно

Кадино, Монастырщинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.04.1909

Дочь: Соинская Мария Гецелева

Мать ребёнка: Соинская Сарра

Сумы, Сумська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соинский Павел Гецелев

Мать ребёнка: Соинская Сарра

Сумы, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соинская Сарра

Смерть
Неизвестно
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