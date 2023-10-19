Полянский Лев Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.04.1901
Сын: Полянский Николай Львович
Мать ребёнка: Полянская (Варженевская) Анна Гавриловна
Рождение ребёнка
20.02.1903
Дочь: (Полянская) Варвара Львовна
Мать ребёнка: Полянская (Варженевская) Анна Гавриловна