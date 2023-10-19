Полянский Лев Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полянский Лев Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.04.1901

Сын: Полянский Николай Львович

Мать ребёнка: Полянская (Варженевская) Анна Гавриловна

Рождение ребёнка
20.02.1903

Дочь: (Полянская) Варвара Львовна

Мать ребёнка: Полянская (Варженевская) Анна Гавриловна

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