Икрина (Трофимова) Евдокия Максимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.05.1828
Дочь: Пелагия Логгинова
Отец ребёнка: Икрин Логгин Иванов
Рождение ребёнка
25.05.1833
Сын: Икрин Карп Логгинов
Отец ребёнка: Икрин Логгин Иванов
Рождение ребёнка
13.11.1834
Отец ребёнка: Икрин Логгин Иванов
Рождение ребёнка
23.05.1838
Отец ребёнка: Икрин Логгин Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Икрин Логгин Иванов
Смерть
Неизвестно