Икрина (Трофимова) Евдокия Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Икрина (Трофимова) Евдокия Максимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.05.1828

Дочь: Пелагия Логгинова

Отец ребёнка: Икрин Логгин Иванов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.05.1833

Сын: Икрин Карп Логгинов

Отец ребёнка: Икрин Логгин Иванов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.11.1834

Сын: Икрин Максим Логгинов

Отец ребёнка: Икрин Логгин Иванов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.05.1838

Сын: Икрин Михаил Логгинов

Отец ребёнка: Икрин Логгин Иванов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Икрин Логгин Иванов

Смерть
Неизвестно
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