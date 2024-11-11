Егоров Эдуард Алексеевич
Место рождения
Дата рождения08.03.1972
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1972
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
12.06.2001
Дочь: (Егорова) Юлия Эдуардовна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
16.06.2001
Рождение ребёнка
18.07.2006
Дочь: (Егорова) Дарья Эдуардовна
Мать ребёнка: Егорова (Васильева) Алёна Васильевна