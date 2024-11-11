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Егоров Эдуард Алексеевич

Место рождения

Саруй, Урмарский район, Чувашская Республика

Дата рождения

08.03.1972

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1972

Отец: не указан

Мать: не указана

Саруй, Урмарский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
12.06.2001

Дочь: (Егорова) Юлия Эдуардовна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
16.06.2001

Жена: Егорова (Васильева) Алёна Васильевна

Рождение ребёнка
18.07.2006

Дочь: (Егорова) Дарья Эдуардовна

Мать ребёнка: Егорова (Васильева) Алёна Васильевна

Саруй, Урмарский район, Чувашская Республика

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