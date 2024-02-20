(Прийменко) Матрена Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Прийменко) Матрена Антоновна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

07.11.1882

Дата смерти

16.07.1884

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1882

Отец: Прийменко Антон Прокофьевич

Мать: Прийменко Васса Анисимовна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
16.07.1884
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-корь
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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