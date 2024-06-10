Наронович Дарья Иванова 1745 — найти родственников по фамилии на Familio
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Наронович Дарья Иванова

Место рождения

Камень, Чернігівська область

Дата рождения

1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1771

Дочь: Наронович (Наронович) Ирина Семенова

Отец ребёнка: Наронович Семен Герасимов

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Наронович Никита Семенов

Отец ребёнка: Наронович Семен Герасимов

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Наронович (Наронович) Екатерина Семенова

Отец ребёнка: Наронович Семен Герасимов

Камень, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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