Наронович Дарья Иванова
Место рождения
Дата рождения1745
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Наронович (Наронович) Ирина Семенова
Отец ребёнка: Наронович Семен Герасимов
Рождение ребёнка
1772
Отец ребёнка: Наронович Семен Герасимов
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Наронович (Наронович) Екатерина Семенова
Отец ребёнка: Наронович Семен Герасимов
Смерть
Неизвестно