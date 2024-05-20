(Бабишкина Бабашкина) Варвара Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиПосле 1836
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Упоминание
1830
В ИР 1830 возраст - 15 Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1830 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 1930 Кол-во листов: 1792 Даты документов: Р... Показать все
Упоминание
1836
В ИР 1836 возраст - 21 год, девка Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей Переславской округи за 1836 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2096 Кол-во листов: 487 Даты документов: Ра... Показать все
Смерть
После 1836