Мартьянов Афанасий Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМартьянов Афанасий Никитин

Мартьянов Афанасий Никитин

Место рождения

Майдан, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

10.01.1888 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1888 ст.

Отец: Мартьянов Никита Григорьев

Мать: (Гаврилычева) Татьяна Григорьева

Майдан, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
восприемн. Иосиф Григорьев Гаврилычев и Андрея Григорьева Линькова дочь Прасковья
Бракосочетание
05.11.1906 ст.

Жена: Сиченкова Степанида Антонова

Майдан, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.02.1908 ст.

Дочь: Мария Афанасьева

Мать ребёнка: Сиченкова Степанида Антонова

Майдан, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
восприемн. Антона Кириллова Сиченкова сын Илья Антонов и Якова Иванова Барашева жена Татьяна Никитина
Рождение ребёнка
09.09.1909 ст.

Сын: Мартьянов Павел Афанасьев

Мать ребёнка: Сиченкова Степанида Антонова

Майдан, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
восприемн. Иван Никитин Линьков и Антона Кириллова Сиченкова дочь Меланья
Рождение ребёнка
28.01.1915 ст.

Дочь: Анна Афанасьева

Мать ребёнка: Сиченкова Степанида Антонова

Майдан, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
восприемн. Илья Антонов Сиченков и Вера Григорьева Мартьянова
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.