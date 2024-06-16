Мартьянов Афанасий Никитин
Место рождения
Дата рождения10.01.1888 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1888 ст.
восприемн. Иосиф Григорьев Гаврилычев и Андрея Григорьева Линькова дочь Прасковья
Бракосочетание
05.11.1906 ст.
Рождение ребёнка
07.02.1908 ст.
Дочь: Мария Афанасьева
Мать ребёнка: Сиченкова Степанида Антонова
восприемн. Антона Кириллова Сиченкова сын Илья Антонов и Якова Иванова Барашева жена Татьяна Никитина
Рождение ребёнка
09.09.1909 ст.
Сын: Мартьянов Павел Афанасьев
Мать ребёнка: Сиченкова Степанида Антонова
восприемн. Иван Никитин Линьков и Антона Кириллова Сиченкова дочь Меланья
Рождение ребёнка
28.01.1915 ст.
Дочь: Анна Афанасьева
Мать ребёнка: Сиченкова Степанида Антонова
восприемн. Илья Антонов Сиченков и Вера Григорьева Мартьянова
Смерть
Неизвестно