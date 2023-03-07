Шарафетдин
Место рождения
Дата рождения1850
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.02.1875
Жена: Бибигайша Габитова
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
90 сум | ее представлял брат Гали Габид улы свидетели Карамасар аул Мухаммад Ахмяр улы и Шигай аул Ахмдей Сабит улы и Ябалак аул Галиулла Рахматулла улы
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно