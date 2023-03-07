Шарафетдин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШарафетдин

Шарафетдин

avatar

Место рождения

Карамасары, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1850

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1855 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Карамасары, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
10.02.1875

Жена: Бибигайша Габитова

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
90 сум | ее представлял брат Гали Габид улы свидетели Карамасар аул Мухаммад Ахмяр улы и Шигай аул Ахмдей Сабит улы и Ябалак аул Галиулла Рахматулла улы
Место жительства
Неизвестно
Карамасары, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Карамасары, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close